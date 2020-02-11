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Метро на Виноградарь: «Киевметрострой» обыскивают силовики. Фото: РБК-Украина

Метро на Виноградарь: «Киевметрострой» обыскивают силовики

11 фев 2020, 15:54
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Обыски в «Киевметрострое» устроили сегодня силовики Офиса генпрокурора и СБУ.

Масштабные обыски проходят в подразделениях компании, у ее должностных лиц, в отделениях «Укргазбанка» и частных структурах, сообщает пресс-центр ОГ.

Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства о незаконном завладении средствами госбюджета, выделенными на строительство участка Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена. В частности, речь идет о строительстве метро на Виноградарь.

Среди прочего, были безосновательно перемещены на депозитные счета 1,7 млрд грн, которые предназначались для строительства. В прошлом месяце Печерский суд столицы наложил арест на средства «Киевметростроя» и его подразделений. Сейчас ведется расследование.

Сырецко-Печерскую ветку метро должны продолжить от станции «Сырец» до жилого массива Виноградарь с электродепо в Подольском районе Киева. В первую очередь планируется строительство на участке в 4 км станций метро «Мостицкая» и «Проспект правды», а также ответвления в сторону станции «Виноградарь».

Мэр Виталий Кличко ранее заявлял, что две станции откроют в конце 2021 года, и публиковал видео о том, как продвигаются строительные работы.

Источник: Ракурс


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