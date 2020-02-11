США в ОБСЕ выступили против аннексии Крыма. Фото: USOSCE/Gower

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Крымские санкции будут сняты только после деоккупации полуострова, а Соединенные Штаты Америки никогда не признают незаконную аннексию Крыма.

Также США поддерживают усилия Украины в попытках достичь договоренностей с представителями ОРДЛО и установить мир на Донбассе, о чем говорилось 9 декабря на саммите «нормандской четверки» в Париже. При этом прискорбно, если народ России поддерживает и оправдывает акт агрессии против Украины. Об этом на заседании постоянного совета Организации безопасности Совета Европы в Вене заявил посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор. Соответствующий доклад опубликован на сайте ОБСЕ.

Крым является неотъемлемой частью Украины, оккупированной российскими войсками и управляемой российским марионеточным правительством под ложным предлогом фиктивного референдума, — говорится в докладе.

Посол США добавил, что попытка аннексии Крыма Россией является «вопиющим нарушением устава ООН, а милитаризация полуострова является угрозой европейской безопасности и нарушает обязательства России в соответствии с Будапештским меморандумом и Хельсинкским заключительным актом».

Также в докладе сказано о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Посол США при ОБСЕ отметил, что власть Крыма преследует коренной народ полуострова крымских татар, а также этнических украинцев и других жителей, которые выступают против аннексии Крымского полуострова. Соединенные Штаты призвали Россию освободить всех крымских журналистов, которых посадили за их деятельность, а также политзаключенных в Крыму и России.

Кроме того, в докладе Джеймс Гилмор отметил, что США не признают и никогда не признают незаконную оккупацию Крыма и добавил, что санкции, связанные с агрессией на Донбассе и оккупацией Крыма, будут сняты только после прекращения военных действий на востоке и деоккупации полуострова.

Напомним, ранее Госдеп США заявил, что Америка будет продолжать вводить санкции в отношении России, пока будет продолжаться война на Донбассе и оккупация украинского Крыма.