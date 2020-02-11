Адвокат із Сум підозрюється у 41 хибному замінуванні судів

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https://racurs.ua/ua/n133531-advokat-iz-sum-pidozruietsya-u-41-hybnomu-zaminuvanni-sudiv.html

Ракурс

Адвокат із Сум була затримана правоохоронцями. Слідство підозрює, що жінка з жовтня 2019 року 41 раз повідомляла на лінію «102» про хибне замінування місцевих судів, а також Центру надання адміністративних послуг.

Повідомлення підозрюваної про мінування жодного разу не були підтверджені, повідомляє Судова влада України.

Адвокат продумувала до дрібниць свої злочинні дії та докладала максимум зусиль, щоб її неможливо було знайти.

Жінка змінювала голос, телефони і сім-карти, а тривалість її повідомлень не перевищувала 5 секунд.

Під час обшуку у адвоката були вилучені мобільні телефони, з яких здійснювалися дзвінки про мінування адміністративних будівель. Також були виявлені і вилучені інші докази злочинів.

Адвокат зізналася у скоєні правопорушень.

Наразі прокуратура готує клопотання до суду про обрання підозрюваній запобіжного заходу у виді утримання під вартою.

За вчинення даних злочинів жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.