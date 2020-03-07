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Ракурс
Поліція Одеси перевіряє інформацію про замінування низки об'єктів. Фото: Кореспондент

В Одесі «замінували» низку громадських будівель

7 бер 2020, 16:51
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В Одесі субота у поліцейських видалася неспокійною. Анонім повідомив про замінування низки громадських будівель у місті.

За вказаними адресами виїхали оперативні групи для перевірки інформації про можливі вибухи, повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області.

У повідомленні зазначено, що анонім попередив правоохоронців про вибухові пристрої, які закладені в медичних установах, на вокзалах, в готелях і торговельних центрах.

Слід уточнити, що за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Як раніше писав «Ракурс», жінка-адвокат із Сум підозрюється у 41 випадку хибного мінування місцевих судів. Жінка зізналася у скоєнні цих злочинів.

Джерело: Ракурс


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