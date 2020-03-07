Поліція Одеси перевіряє інформацію про замінування низки об'єктів. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n134839-v-odesi-zaminuvaly-nyzku-gromadskyh-budivel.html

Ракурс

В Одесі субота у поліцейських видалася неспокійною. Анонім повідомив про замінування низки громадських будівель у місті.

За вказаними адресами виїхали оперативні групи для перевірки інформації про можливі вибухи, повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області.

У повідомленні зазначено, що анонім попередив правоохоронців про вибухові пристрої, які закладені в медичних установах, на вокзалах, в готелях і торговельних центрах.

Слід уточнити, що за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Як раніше писав «Ракурс», жінка-адвокат із Сум підозрюється у 41 випадку хибного мінування місцевих судів. Жінка зізналася у скоєнні цих злочинів.