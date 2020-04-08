Українців не штрафуватимуть через відсутність додатку «Дій вдома»

https://racurs.ua/ua/n136451-karantyn-v-ukrayini-za-nevykorystannya-dodatku-diy-vdoma-ne-shtrafuvatymut-fedorov.html

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Українців не штрафуватимуть за відмову від завантаження додатку «Дій вдома», призначеного для контролю за особами, що перебувають на самоізоляції.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив в інтерв’ю виданню Deutsche Welle.

Встановлення додатку розраховане на самосвідомість людей, — наголошує Федоров. — Це жодним чином не регламентується.

За його словами, додаток «Дій вдома» — це «звичайний інструмент», покликаний надавати аналітичну інформацію про те, скільки людей перебувають на самоізоляції, де саме, в яких умовах і як вони її дотримуються.

Застосунок «Дій вдома» — це лише додатковий інструмент для того, щоб володіти реальною ситуацією, — наголосив Федоров.

Як працюватиме МВС і як реально виглядатиме ситуація, ми розумітимемо з часом. Я вже говорив не один раз, що це робиться не для того, щоб приїхати і зняти з когось гроші, — запевняє міністр.

Вчора Федоров повідомив про створення додатку «Дій вдома», який розсилатиме особам, котрі перебувають на самоізоляції, пуш-повідомлення. На ці повідомлення потрібно відповідати фотографіями, котрі підтвердять місце розташування.

Користувачі інтернету висловлювали побоювання, що за несвоєчасну відправку таких фотографій можуть накладати штрафи.

Нагадаємо, створення додатку, який контролюватиме дотримання карантину, Мінцифри анонсувало наприкінці березня.