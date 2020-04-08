Украинцев не будут штрафовать за отсутствие приложения «Дій вдома»

https://racurs.ua/n136451-karantin-v-ukraine-za-neispolzovanie-prilojeniya-diy-vdoma-ne-budut-shtrafovat-fedorov.html

Ракурс

Украинцев не будут штрафовать за отказ от загрузки приложения «Дій вдома», предназначенного для контроля за лицами, находящимися на самоизоляции.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в интервью изданию Deutsche Welle.

Установление приложения рассчитано на самосознание людей, — подчеркивает Федоров. — Это никак не регламентируется.

По его словам, приложение «Дій вдома» — это «обычный инструмент», призванный предоставлять аналитическую информацию о том, сколько людей находятся на самоизоляции, где именно, в каких условиях и как они ее придерживаются.

Приложение «Дій вдома» — это лишь дополнительный инструмент для того, чтобы владеть реальной ситуацией, — отметил Федоров.

Как будет работать МВД и реально будет выглядеть ситуация, мы будем понимать со временем. Я уже говорил не раз, что это делается не для того, чтобы приехать и снять с кого-то деньги, — уверяет министр.

Вчера Федоров сообщил о создании приложения «Дій вдома», которое будет рассылать лицам, находящимся на самоизоляции, пуш-сообщения. На эти сообщения нужно будет отвечать фотографиями, которые подтвердят местоположение.

Пользователи интернета высказывали опасения, что за несвоевременную отправку таких фотографий могут штрафовать.

Напомним, создание приложения, которое будет контролировать соблюдение карантина, Минцифры анонсировало в конце марта.