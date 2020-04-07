Минцифры будет отслеживать граждан на самоизоляции с помощью приложения «ДіЯ»

Приложение «ДіЯ». Фото: MY.UA

https://racurs.ua/n136378-mincifry-budet-otslejivat-grajdan-na-samoizolyacii-s-pomoschu-prilojeniya-diya.html

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Министерство цифровой трансформации Украины решило дополнить приложение «ДіЯ» новым функционалом. Теперь пользователи будут получать информационные сообщения относительно предотвращения распространения коронавируса в Украине. В частности, с помощью приложения пользователей будут оповещать о новых ограничениях в рамках карантина. Кроме того, Минцифры создало новое приложение «Дій вдома», с помощью которого планируется проверять соблюдение украинцами правил самоизоляции.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Главной целью приложение «Дій вдома» является мониторинг соблюдения правил самоизоляции гражданами, которые недавно прибыли в Украину из-за границы и больными COVID-19, которые проходят амбулаторное лечение дома. Также мониторинг коснется граждан, у которых есть подозрения на коронавирус и украинцев, которые контактировали с зараженными.

Федоров сообщил, что для разработки был использован лучший зарубежный опыт, а само приложение министр назвал максимально демократическим.

Приложение будет направлять пуш-уведомления пользователям, которые должны подтвердить свое местоположение с помощью фотографии. Система автоматически установит место, где был сделан снимок человека, который должен находиться на самоизоляции.

В приложении также предусмотрена «горячая кнопка вызова».

В министерстве хотят расширить функционал приложения и внести в него возможность заказа доставки продуктов и лекарств домой.

Для тех, у кого нет смартфонов, будет сформирован небольшой колл-центр, который будет обзванивать людей, интересоваться состоянием здоровья и потребностями. По мнению министра, таких граждан сейчас менее 5%.

В соцсетях такую инициативу Минцифры встретили не очень радостно. Некоторые пользователи предположили, что система может присылать пуш-уведомления ночью или в неудобное для граждан время. Также пользователи предположили, что за несвоевременную отправку фотографий могут накладывать штрафы.