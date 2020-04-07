Додаток «ДіЯ». Фото: MY.UA

https://racurs.ua/ua/n136378-mincyfry-bude-vidslidkovuvaty-gromadyan-na-samoizolyaciyi-za-dopomogou-programy-diya.html

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Міністерство цифрової трансформації України вирішило доповнити додаток «ДіЯ» новим функціоналом. Тепер користувачі будуть отримувати інформаційні повідомлення щодо запобігання поширення коронавірусу в Україні. Зокрема, за допомогою програми користувачів будуть сповіщати про нові обмеження в рамках карантину. Крім того, Мінцифри створило новий додаток «Дій вдома», за допомогою якого планується перевіряти дотримання українцями правил самоізоляції.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Головною метою додатка «Дій вдома» є моніторинг дотримання правил самоізоляції громадянами, які нещодавно прибули до України з-за кордону та хворими на COVID-19, які проходять амбулаторне лікування вдома. Також моніторинг стосуватиметься громадян, у яких є підозри на коронавірус і українців, які контактували із зараженими.

Федоров повідомив, що для розробки був використаний кращий зарубіжний досвід, а сам додаток міністр назвав максимально демократичним.

Додаток буде направляти пуш-повідомлення користувачам, які повинні підтвердити своє місце розташування за допомогою фотографії. Система автоматично встановить місце, де був зроблений знімок людини, яка повинна знаходитися на самоізоляції.

У додатку також передбачена «гаряча кнопка виклику».

У міністерстві хочуть розширити функціонал програми та внести в нього можливість замовлення доставки продуктів і ліків додому.

Для тих, у кого немає смартфонів, буде сформований невеликий колл-центр, який буде обдзвонювати людей, цікавитися станом здоров’я і потребами. На думку міністра, таких громадян зараз менше 5%.

У соцмережах таку ініціативу Мінцифри зустріли не надто радісно. Деякі користувачі припустили, що система може надсилати пуш-повідомлення вночі або у незручний для громадян час. Також користувачі припустили, що за несвоєчасну відправку фотографій можуть накладати штрафи.