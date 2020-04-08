Ослабят ли карантин на Пасху, рассказал Зеленский

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Карантин в Украине на Пасху смягчен не будет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Такое решение принято властями, чтобы предотвратить массовые скопления людей, в частности, в церквях и других общественных местах. Также учтен призыв Всемирной организации здравоохранения к странам, в которых введен карантин, не смягчать ограничительных мер, отметили сегодня в пресс-центре Офиса президента.

Карантин нас спасает. Мы ввели его вовремя и распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это и нелегко, — заявил Зеленский на совещании с членами правительства по коронавирусу.

В свою очередь руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев продолжать выполнять требования карантина, добавив, что смягчать его еще рано. Пик заболеваемости в Украине еще впереди, подчеркнул министр.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будет продлен до начала мая. И только тогда, если эпидемия коронавируса пойдет на спад, власти начнут постепенно снимать ограничения и запускать экономику.