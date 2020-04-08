Венедиктова открыла новое дело против Порошенко, фото - "Патриоты Украины"

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, стал фигурантом еще одного уголовного производства, которое начали в Офисе генерального прокурора.

Производство основано на заявлениях судей «старого» Верховного суда Украины. Генпрокурор 6 апреля внесла сведения в ЕРДР о возможных противоправных действий Порошенко при назначении судей Верховного суда.

Порошенко обвиняют в нарушении закона при издании своих указов от 10 ноября 2017 года № 357/2017 и от 7 мая 2019 года № 195/2019 «О назначении судей Верховного суда». Сотрудники ВСУ считают, что у Порошенко не было оснований издавать эти указы.

Судьи были назначены не в Верховный суд, как это предусмотрено ст. 125 Конституции Украины, а в кассационные суды, неконституционность которых была признана решением КСУ по делу о конституционном представлении 62 народных депутатов, — говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

В обращении судьи указали, что решение президента незаконно лишило их права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией Верховного суда Украины.

Такие действия Порошенко квалифицируют по нескольким статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);

ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов);

ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения);

ч. ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Досудебное расследование по пяти уголовных производствах проведет Госбюро расследований.

Напомним, что это не первое уголовное производство против Порошенко, но большинство из них начали по заявлениям Андрея Портнова, бывшего заместителя Администрации президента при Януковиче. Предшественник Венедиктовой Руслан Рябошапка назвал подозрение, которое во время его каденции в Офисе генпрокурора, ГБР хотело вручить Порошенко, «юридическим трэшом».

Ранее Порошенко также обвинили в незаконном назначении двух членов Высшего совета правосудия и изменении процедуры конкурса на эти должности. Кроме того, по версии ГБР, Порошенко якобы не назначал своевременно на должности судей лиц, которых рекомендовал к назначению Высший совет правосудия, а судьи, которых назначал президент, получали зарплату не совершая своих полномочий.