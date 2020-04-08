Венедіктова відкрила нову справу проти Порошенка, фото — "Патріоти України"

https://racurs.ua/ua/n136429-venediktova-vidkryla-novu-spravu-proty-poroshenka-sut-zvynuvachen-schodo-verhovnogo-sudu-ukrayiny.html

Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України, став фігурантом ще одного кримінального провадження, яке розпочали в Офісі генерального прокурора.

Провадження засноване на заявах суддів «старого» Верховного суду України. Генпрокурор 6 квітня внесла відомості до ЄРДР щодо можливих протиправних дій Порошенка при призначенні суддів Верховного суду.

Порошенка звинувачують в порушенні закону при виданні своїх указів від 10 листопада 2017 року № 357/2017 та від 7 травня 2019 № 195/2019 «Про призначення суддів Верховного суду».

Працівники ВСУ вважають, що в Порошенка не було підстав видавати укази.

Судді були призначені не до Верховного суду, як це передбачено ст. 125 Конституції України, а до касаційних судів, неконституційність яких було визнано рішенням КСУ у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів, — йдеться у повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора.

У зверненні судді вказали, що рішення президента незаконно позбавило їх права на працю і її оплату у зв’язку із так званою ліквідацією Верховного суду України.

Такі дії Порошенка кваліфікують за кількома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів);

ч. 4 ст. 382 (невиконання судового рішення);

ч. ч. 1, 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Досудове розслідування у п’яти кримінальних провадженнях за цими фактами проведе Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, що це не перше кримінальне провадження проти Порошенка, але більшість з них були розпочаті за заявами Андрія Портнова, колишнього заступника Адміністрації президента при Януковичі, і ні до чого не привели. Попередник Венедиктової Руслан Рябошапка назвав підозру, яку за його каденції в Офісі генпрокурора, ДБР хотіло вручити Порошенко, «юридичним трешом».

Раніше Порошенка також звинуватили у незаконному призначенні двох членів Вищої ради правосуддя і зміні процедури конкурсу на ці посади. Крім того, за версією ДБР, Порошенко нібито не призначав своєчасно на посади суддів осіб, яких рекомендувала до призначення Вища рада правосуддя, а судді, яких не призначав президент, отримували зарплатню не здійснюючи своїх повноважень.