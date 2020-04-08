Денис Єрмак. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n136428-plivky-iermaka-figuranty-skandalu-shtanko-y-shumskyy-stverdjuut-scho-napysaly-zayavy-do-nabu.html

Ракурс

«Плівки Єрмака» стали одним з найбільш резонансних скандалів в Україні за останній час. У скандалі замішаний брат глави Офісу президента Денис Єрмак, а також його помічники Дмитро Штанько і Сергій Шумський. Штанько і Щумський стверджують, що вже написали заяви щодо даного скандалу в Національне антикорупційне бюро.

Про це вони повідомили в інтерв’ю журналістам Bihus.Info

За словами Штанька і Шумського, вони ще 5 квітня дали свідчення в НАБУ. Крім цього, вони написали заяви, в яких детально виклали факти корупції та шахрайства з боку Дениса та Андрія Єрмаків.

Викривачем протиправних дій Дениса Єрмака став нардеп із фракції «Слуга народу» Гео Лерос, який опублікував скандальні записи, головним героєм яких є брат глави Офісу президента. На записах Денис Єрмак продавав державні посади.

Крім того, записи свідчать про те, що Денис Єрмак докладав чимало зусиль для припинення бізнесу в Україні компанії ТІС, якій належить найбільший приватний порт в Україні. Також Єрмак намагався послабити вплив в Україні найбільшої світової компанії Maersk, яка є партнером ТІС.

Дані дії нібито були спрямовані на усунення конкурентів одеської фірми «КТЛ Україна», яка є структурним підрозділом великої компанії з Туреччини Kinay Group.

Слід уточнити, що Денис Єрмак раніше працював у компанії «КТЛ Україна», а наприкінці минулого року посилав до неї свого посередника Володимира Лебедєва. За деякими даними, керівництву «КТЛ Україна» було запропоновано усунути конкурентів в Україні. За дану послугу компанія повинна була платити 300 тис. дол. щомісяця.

Керівництво «КТЛ Україна» заперечує, що компанія готова була платити за усунення конкурентів на ринку.

Як раніше писав «Ракурс», глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що скандал із «плівками Єрмака» повинні розслідувати правоохоронні органи. Недоторканних осіб у даній ситуації немає, тому винні мають понести покарання.