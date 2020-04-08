Денис Ермак. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n136428-plenki-ermaka-figuranty-skandala-shtanko-i-shumskiy-utverjdaut-chto-napisali-zayavleniya.html

Ракурс

«Пленки Ермака» стали одним из самых резонансных скандалов в Украине в последнее время. В скандале замешан брат главы Офиса президента Денис Ермак, а также его помощники Дмитрий Штанько и Сергей Шумский. Штанько и Щумский утверждают, что уже написали заявления относительно данного скандала в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом они сообщили в интервью журналистам Bihus.Info

По словам Штанько и Шумского, они еще 5 апреля дали свидетельские показания в НАБУ. Кроме этого, они написали заявления, в которых детально изложили факты коррупции и мошенничества со стороны Дениса и Андрея Ермаков.

Разоблачителем противоправных действий Дениса Ермака стал нардеп из фракции «Слуга народа» Гео Лерос, который опубликовал скандальные записи, главным героем которых является брат главы Офиса президента. На записях Денис Ермак продавал государственные должности.

Кроме того, записи свидетельствуют о том, что Денис Ермак прилагал немало усилий для прекращения бизнеса в Украине компании ТІС, которой принадлежит крупнейший частный порт в Украине. Также Ермак пытался ослабить влияние в Украине крупнейшей мировой компании Maersk, которая является партнером ТІС.

Данные действия якобы были направлены на устранение конкурентов одесской фирмы «КТЛ Украина», которая является структурным подразделением крупной компании из Турции Kinay Group.

Следует уточнить, что Денис Ермак ранее работал в компании «КТЛ Украина», а в конце прошлого года посылал к ней своего посредника Владимира Лебедева. По некоторым данным, руководству «КТЛ Украина» было предложено устранить конкурентов в Украине. За данную услугу компания должна была платить 300 тыс. долл. ежемесячно.

Руководство «КТЛ Украина» отрицает, что компания готова была платить за устранения конкурентов на рынке.

Как ранее писал «Ракурс», глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что скандал с «пленками Ермака» должны расследовать правоохранительные органы. Неприкасаемых лиц в данной ситуации нет, поэтому виновные должны понести наказание.