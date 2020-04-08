Чи послаблять карантин на Великдень, розповів Зеленський

https://racurs.ua/ua/n136430-chy-poslablyat-karantyn-na-velykden-rozpoviv-zelenskyy.html

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Карантин в Україні на Великдень пом’якшено не буде. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Таке рішення ухвалено владою, аби запобігти масовим скупченням людей, зокрема, у церквах та інших громадських місцях. Також враховано заклик Всесвітньої організації охорони здоров’я до країн, в яких запроваджено карантин, не пом’якшувати обмежувальних заходів, наголосили сьогодні у прес-центрі Офісу президента.

Карантин нас рятує. Ми запровадили його вчасно і поширення коронавірусу відбувається не так швидко. Ми бачимо, що багато українців відповідально ставляться до карантину, хоча це й нелегко, — заявив Зеленський на нараді з урядовцями щодо коронавірусу.

У свою чергу керівник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов закликав українців продовжувати дотримуватися вимог карантину, додавши, що говорити про його пом’якшення зарано. Пік захворюваності в Україні ще попереду, наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні буде продовжено до початку травня. І лише тоді, якщо епідемія коронавірусу йтиме на спад, влада почне поступово знімати обмеження й запускати економіку.