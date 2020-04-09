США обігнали Іспанію за кількістю смертей від COVID-19, в Італії рекордна кількість одужань, фото — Pixabay

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Коронавірус лютує у США. Штати вийшли на друге місце за кількістю жертв COVID-19 в світі, обігнавши Іспанію. У країні за добу померли 1 тис. 965 осіб. Всього в країні вірус забрав життя вже майже 15 тис. американців, 4,5 тис. з них померли в Нью-Йорку.

Штати за кількістю смертей випередили Іспанію, у якій, щоправда, кількість інфікованих майже втричі менша, ніж в США (435 тис і 138 тис. відповідно).

За даними Університету Джонса Хопкінса, за минулу добу (8 квітня) в світі виявлено понад 80 тис. нових випадків коронавірусу. Всього кількість інфікованих у світі минулої ночі перевищила 1,5 млн осіб, померли 88,5 тис.

В Італії в середу зареєстрували рекордну кількість одужань від коронавірусу за добу — майже 3 тис. осіб. Влада визнає, що ситуація починає покращуватися, проте про зняття карантину поки що не йдеться. Кількість смертей за добу тут ще висока (542), хоча вона й знизилася у порівнянні з попереднім днем ​​(604).

Загальна кількість жертв коронавірусу з початку епідемії в Італії перевищила 17,6 тис. Наразі в країні хворі на COVID-19 95 тис. 262 особи.

У Британії в середу зафіксували рекордну кількість смертей — за добу померли 938 пацієнтів. Всього в країні вже понад 7 тис. летальних випадків, 61,5 тис. осіб заразилися.

Мер Лондона Садок Хан сказав в ефірі BBC, що від піку епідемії Британію відокремлюють півтора-два тижні, тому введений в країні карантин навряд чи знімуть у найближчі дні або тижні.

Тим часом стан здоров’я британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який третю ніч знаходиться в відділенні реанімації, поліпшується.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)