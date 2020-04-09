Коронавирус в армии: как живут Вооруженные силы в условиях пандемии

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Коронавирус в армии по состоянию на 9 апреля обнаружили в еще двух военнослужащих. Один случай зафиксирован в Васильковском гарнизоне, а другой — в одной из воинских частей Мелитополя Запорожской области. Кроме этого, на самоизоляцию отправили военных, которые контактировали с инфицированными защитниками Украины. Ранее в рядах Вооруженных сил подтвердили четыре случая заражения коронавирусной инфекцией (в том числе один летальный случай в в/ч на Ивано-Франковщине). На изоляции находятся по меньшей мере 118 военных.

Карантин на передовой

На Донбассе все начинается с блокпостов. Сейчас там размещены подразделения РХБ-защиты (радиационная, химическая, биологическая защита). Они дезинфицируют всю технику, которая проезжает через посты — и военную, и гражданскую — специальными растворами с хлором. Прежде всего обрабатывают места наиболее вероятного «ручного» контакта: перила, ручки, двери, окна, люки и т. д., — рассказал генерал-лейтенант Сергей Наев, координирующий борьбу с коронавирусом в ВСУ.

На передовой, по его словам, обрабатывают блиндажи, а военным выдают индивидуальные средства защиты и бутилированную воду. Бойцы также используют одноразовую посуду.

Коронавирус в армии: как тестируют бойцов

Военные на Донбассе проходят лабораторные тесты на COVID-19.

В первую очередь проверяют тех, кто больше всего контактирует как с военнослужащими, так и с гражданскими. Делается все, чтобы болезнь не распространилась среди большого количества военнослужащих, — говорит генерал Наев.

В сводках ООС недавно начали публиковать данные о заражении военных коронавирусом.

На случай распространения эпидемии на Донбассе ВСУ делает запасы дезинфекторов, респираторов, бахил, костюмов биозащиты, перчаток, противочумных комплектов, термометров, защитных масок и очков. Мобильные госпитали также провели обучение по эвакуации больных COVID-19.

По словам Наева, армия пытается максимально сократить контакты военных с гражданскими. Поэтому военным отменили отпуска, а тех, кто возвращается с отпуска, проверяют медики.

Если у кого-то обнаруживают симптомы — отправляют домой на самоизоляцию, им ежедневно звонят врачи. Также, по данным BBC News Украина, некоторым подразделениям продлили сроки ротации на Востоке Украины. Там, с точки зрения эпидемии, безопаснее.

Генерал Наев отметил, что количество совещаний и построений в армии сократили. Впрочем, бойцов продолжают перевозить в переполненных грузовиках.

Военные, несущие службу в суточном наряде на КПП, проходят углубленное медицинское обследование как до заступления в наряд, так и после него, — отметил Наев.

Коронавирус в ВСУ: карантин и самоизоляция

Военнослужащих, у кого появляются симптомы COVID-19, изолируют и вывозят в госпитали. Для этого в каждой воинской части дежурит специальная машина скорой помощи. Все случаи инфицирования коронавирусом в армии были за пределами Донбасса.