Коронавірус в армії: як живуть Збройні сили в умовах пандемії

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Коронавірус в армії станом на 9 квітня виявили ще у двох військовослужбовців — з Васильківського гарнізону та однієї з військових частин Мелітополя Запорізької області. Окрім цього, на самоізоляцію відправили військових, які контактували з інфікованими захисниками України. Раніше в лавах Збройних сил підтвердили чотири випадки зараження коронавірусною інфекцією (зокрема, й один летальний випадок у в/ч на Івано-Франківщині). На ізоляції перебувають щонайменше 118 військових.

Карантин на передовій

На Донбасі все починається з блокпостів. Зараз там розміщені підрозділи РХБ-захисту (радіаційний, хімічний, біологічний захист). Вони дезінфікують всю техніку, яка проїжджає через пости — і військову, і цивільну — спеціальними розчинами з хлором. Насамперед обробляють місця найбільш імовірного контакту з руками: поручні, ручки, двері, вікна, люки, тощо, — розповів генерал-лейтенант Сергій Наєв, який координує боротьбу з коронавірусом у ЗСУ.

На передовій, за його словами, обробляють бліндажі, а військовим видають індивідуальні засоби захисту і бутильовану воду. Бійці також використовують одноразовий посуд.

Коронавірус в армії: як тестують бійців

Військові на Донбасі проходять лабораторні тести на COVID-19.

У першу чергу перевіряють тих, хто найбільше контактує як з військовослужбовцями, так і з цивільними. Робиться все, щоб хвороба не поширилася серед великої кількості військовослужбовців, — говорить генерал Наєв.

У зведеннях ООС віднедавна розповідають про випадки коронавірусу серед військових.

На випадок поширення епідемії на Донбасі ЗСУ робить запаси дезінфекторів, респіраторів, бахіл, костюмів біозахисту, рукавичок, протичумних комплектів, термометрів, захисних масок та окулярів.

Мобільні госпіталі також провели навчання евакуації хворих на COVID-19.

За словами Наєва, армія намагається максимально скоротити контакти військових з цивільними. Через це військовим скасували відпустки, а тих, хто пішов туди раніше, медики перевіряють після повернення.

У кого виявляють симптоми — відправляють додому на самоізоляцію, їм щоденно дзвонять лікарі. Також, за даними BBC News Україна, деяким підрозділам продовжили строки ротації на Сході України. Там, з точки зору епідемії, безпечніше.

Генерал Наєв зауважив, що кількість нарад та шикувань в армії зменшили. Утім, бійців продовжують перевозити у переповнених вантажівках.

Військові, що несуть службу в добовому наряді на КПП, проходять поглиблене медичне обстеження як до заступання в наряд, так і після нього, — наголосив Наєв.

Коронавірус в ЗСУ: карантин і самоізоляція

Військовослужбовців, у кого з’являються симптоми COVID-19, ізолюють і вивозять до госпіталів. Для цього в кожній військовій частині чергує спеціальна машина швидкої допомоги.

Всі зафіксовані донині випадки інфікування коронавірусом були поза межами Донбасу.