Карантин в Украине: в Раде предлагают предоставить больше полномочий Кабмину для борьбы с COVID-19

В Раде предлагают предоставить больше полномочий Кабмину для борьбы с COVID-19. Фото: Кабмин

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Карантин в Украине продлится как минимум до 24 апреля. В связи с этим в Верховной Раде предлагают расширить полномочия Кабмина и органов местного самоуправления в вопросах предотвращения распространения COVID-19 в Украине.

Соответствующие изменения в законопроект «О внесении изменений в закон Украины „О защите населения от инфекционных болезней“ по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» подготовил комитет по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования. Об этом говорится в сообщении на странице комитета в Facebook.

Законопроектом предлагается предоставить Кабинету министров право определять порядок обязательной самоизоляции, пребывания лица в обсерваторе (обсервации), госпитализации в специализированные больницы. Также проектом закона предлагается четко определить понятие самоизоляции и обсервации.

Согласно законопроекту, местные органы власти в условиях карантина получат законное право не только устанавливать особый режим въезда, выезда на территорию, где введен карантин, но и правила перемещения по этой территории. Также местные органы власти получат право создавать специализированные больницы для дополнительного обеспечения оказания медицинской помощи больным.

Кроме того, законом предлагается разрешить обработку персональных данных без согласия человека, если это будет касаться противодействию распространения коронавируса. Органы власти смогут получить доступ и к информации, касающейся состояния здоровья.

Комитет также предлагает для борьбы с COVID-19 учреждениям здравоохранения привлекать дополнительных медработников и заключать с ними контракт.

Напомним, карантин в Киевской области могут продлить до осени, если граждане не будут соблюдать запретов, которые уже введены в стране. Кроме того, власти региона предупредили об объявлении режима максимального ограничения передвижения в области в ближайшие выходные.