Карантин на Киевщине могут продлить до осени, на выходные в области введут ограничения передвижения, фото — Ракурс

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Карантин на Киевщине могут продлить до осени, если граждане не будут соблюдать запретов, которые уже введены в стране. Кроме того, власти региона предупредили об объявлении режима максимального ограничения передвижения в области в ближайшие выходные.

Об этом сегодня на брифинге заявил и. о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

Если жители Киевской области не будут самоизолироваться, то есть риски, что карантин будет длиться до осени. Если выполнять все запреты, то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае. В противном случае есть риски, что карантин будет до осени, — рассказал Володин.

Чиновник также сообщил, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, введут режим максимального ограничения передвижения.

Сегодня стало известно, что число больных COVID-19 в Киевской области выросло до 133, среди них есть 10 детей. За сутки в области зарегистрировали 12 новых инфицированных.

Ранее подобные ограничения передвижения граждан вводили в Черновцах, вчера о таких намерениях заявили на Житомирщине.