Канал Прямой проверят из-за программы Вата-шоу. Фото: Прямий

https://racurs.ua/n136495-nacsovet-provedet-vneplanovuu-proverku-telekanala-pryamoy-iz-za-programmy-vata-shou.html

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку канала «Прямой»

Во время мониторинга канала представители Нацсовета обнаружили признаки нарушений украинского законодательства в программе «Вата-шоу». Об этом заявил член Нацсовета Юрий Зиневич, который не детализировал нарушения, но подчеркнул, что проект решения «вместителен и основателен». Об этом 9 апреля сообщает «Детектор медиа».

Сообщается, что именно Зинкевич является инициатором внеплановой выездной проверки канала «Прямой» «с целью проверки соблюдения требований законодательства». Сама проверка будет проведена после завершения карантина.

Как известно, «Вата-шоу» — это проект видеоблоггера Андрея Полтавы, который в прошлом году от «Европейской Солидарности» (бывшая БПП) баллотировался в нардепы. Эта программа выходит в эфире «Прямого» с ноября 2018 года.

Напомним, в январе сообщалось, что представители Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявляли о проверке телеканала «Прямой», поскольку появилась жалоба на ведущего Сергея Пояркова. Заявитель отмечал, что своими действиями Поярков посягал на честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского.