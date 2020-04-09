Европа еще не достигла пика эпидемии коронавируса. Фото: Рixabay

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Коронавирусом в Европе инфицированы сотни тысяч человек и с каждым днем количество заболевших растет. Несмотря на то, что в некоторых странах количество больных и летальных случаев падает, пока что рано говорить о том, что Европа достигла пика эпидемии.

В некоторых странах, в частности, в Бельгии, Франции, Италии, на Мальте, в Испании, Швейцарии и Великобритании наблюдается повышенная смертность, в основном среди людей старше 65 лет. Об этом говорится в отчете Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, пишет Euractiv.

Также сообщается, что исходя из имеющихся данных о текущей ситуации, «можно ожидать постоянного распространения вируса». Поэтому отменять карантин и ослаблять принятые ограничения пока что не стоит, «даже если эти жесткие меры могут быть весьма разрушительными для общества на экономическом и социальном уровне», говорится в докладе.

В центре по контролю заболеваний также отметили, что в дальнейшем страны Европейского Союза должны будут тесно сотрудничать, чтобы минимизировать риск распространения инфекции между странами. Такие меры понадобятся, когда пик эпидемии пройдет и страны начнут открывать свои границы.

Напомним, ранее сообщалось, что за два следующих года мировая экономика может потерять более 5 трлн долл. из-за эпидемии коронавируса.