Європа ще не досягла піку епідемії коронавірусу. Фото: Рixabay

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Коронавірусом в Європі інфіковані сотні тисяч людей і з кожним днем ​​кількість хворих зростає. Попри те, що в деяких країнах кількість хворих і летальних випадків знижується, наразі зарано говорити про те, що Європа досягла піку епідемії.

У деяких країнах, зокрема, у Бельгії, Франції, Італії, на Мальті, в Іспанії, Швейцарії та Великій Британії спостерігається підвищена смертність, в основному серед людей старше 65 років. Про це йдеться у звіті Європейського центру з контролю та профілактики захворювань, пише Euractiv.

Також повідомляється, що виходячи з наявних даних про поточну ситуацію, «можна очікувати постійного поширення вірусу». Тому скасовувати карантин і послаблювати прийняті обмеження поки що не варто, «навіть якщо ці жорсткі заходи можуть бути вельми руйнівними для суспільства на економічному і соціальному рівні», йдеться у доповіді.

У центрі з контролю захворювань також зазначили, що в подальшому країни Європейського Союзу повинні будуть тісно співпрацювати, щоб мінімізувати ризик поширення інфекції між країнами. Такі заходи знадобляться, коли пік епідемії пройде і країни почнуть відкривати свої кордони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за два наступних роки світова економіка може втратити понад 5 трлн дол. через епідемію коронавірусу.