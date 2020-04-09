Коронавірус. Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/ua/n136486-vtraty-svitovoyi-ekonomiky-cherez-koronavirus-skladut-ponad-5-trln-dol-bloomberg.html

Ракурс

Коронавірус вже згубно вплинув на світову економіку, але за прогнозами експертів, це лише початок нової всесвітньої економічної кризи. За два наступні роки світова економіка може втратити понад 5 трлн дол., а це більше, ніж річний обсяг виробництва Японії.

Через те, що більшість підприємств у зв’язку з пандемією припинили свою роботу, а працівники відправлені на домашній карантин, світ занурюється у найглибшу рецесію із часів 1930-х років, пише Bloomberg.

Експерти вважають, що спад в економіці не буде тривалим, але на відновлення показників 2019 року буде потрібно багато часу.

Навіть найоптимістичніші прогнози говорять про те, що докризовий рівень не буде досягнутий до 2022 року. Експерти вважають, що криза 2008−2009 років завдала меншої шкоди економіці, ніж пандемія коронавірусу.

У даному випадку країнам не можна завчасно запускати економіки, щоб не допустити повторної хвилі коронавірусу.

На думку головного економіста компанії Citigroup Inc., втрати світової економіки через коронавірусу перевищать 5 трлн дол.

Експерти компанії JPMorgan Chase & Co. вважають, що сума втрат складе 5,5 трлн дол. Навіть у розвинутих країнах економічний спад буде порівнянний із обвалом ринків у 2008−2009 роках та в 1974—1975 роках.

У компанії Morgan Stanley заявляють, повернення показників ВВП до докризового рівня може відбутися не раніше третього кварталу 2021 року.

Експерти з Deutsche Bank AG вважають, що навіть до кінця 2021 року економіки США і Євросоюзу не досягнуть прогнозованих показників, які планувалися до пандемії коронавірусу і недоотримають близько 1 трлн дол.

Як раніше писав «Ракурс», у Міжнародному валютному фонді заявили, що пандемія коронавірусу істотно загальмувала світову економіку і привела до рецесії, яка набагато гірше наслідків світової фінансової кризи 2008−2009 років.