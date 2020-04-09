Коронавирус. Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/n136486-poteri-mirovoy-ekonomiki-iz-za-koronavirusa-sostavyat-bolee-5-trln-doll-bloomberg.html

Ракурс

Коронавирус уже оказал пагубное воздействие на мировую экономику, но по прогнозам экспертов, это лишь начало нового всемирного экономического кризиса. За два следующих года мировая экономика может потерять более 5 трлн долл., а это больше, чем годовой объем производства Японии.

Из-за того, что большинство предприятий в связи с пандемией прекратили свою работу, а работники отправлены на домашний карантин, мир погружается в самую глубокую рецессию со времен 1930-х годов, пишет Bloomberg.

Эксперты считают, что спад в экономике не будет продолжительным, но на восстановление показателей 2019 года потребуется много времени.

Даже самые оптимистичные прогнозы говорят о том, что докризисный уровень не будет достигнут до 2022 года. Эксперты считают, что кризис 2008—2009 годов нанес меньший урон экономике, чем пандемия коронавируса.

В данном случае странам нельзя раньше времени запускать экономики, чтобы не допустить повторной волны коронавируса.

По мнению главного экономиста компании Citigroup Inc., потери мировой экономики из-за коронавируса превысят 5 трлн долл.

Эксперты компании JPMorgan Chase & Co. считают, что сумма потерь составит 5,5 трлн долл. Даже в развитых странах экономический спад будет сравним с обвалом рынков в 2008—2009 годах и в 1974—1975 годах.

В компании Morgan Stanley заявляют, возвращение показателей ВВП к докризисному уровню может произойти не раньше третьего квартала 2021 года.

Эксперты из Deutsche Bank AG считают, что даже к концу 2021 года экономики США и Евросоюза не достигнут прогнозируемых показателей, которые планировались до пандемии коронавируса и недополучат около 1 трлн долл.

Как ранее писал «Ракурс», в Международном валютном фонде заявили, что пандемия коронавируса существенно затормозила мировую экономику и привела к рецессии, которая намного хуже последствий мирового финансового кризиса 2008−2009 годов.