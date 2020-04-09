Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Владимир Зеленский, президент Украины, призвал организовать онлайн-обучение медиков.

Врачи в регионах часто не умеют пользоваться современными аппаратами искусственной вентиляции легких после получение медицинской аппаратуры. Поэтому стоит организовать онлайн-уроки. Такое заявление 9 апреля сделал глава государства во время совещания по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил главе государства, что уже вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.

Также на совещании речь шла о том, что Кабинет министров должен изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Зеленский отметил, что два десятка врачей заразились вирусом в одном из госпиталей Кировоградской области. Глава государства подчеркнул, что все медики должны быть обеспечены спецсредствами, а они сейчас доставляются только в опорные больницы.

На совещании сообщили, что в Украину прибыло еще три самолета из КНР с грузом спецсредств. Их доставят в медучреждения, также средства появятся в крупных торговых сетях. Власти также решили проводить мониторинг наличия масок в аптечных сетях. В случае их отсутствия будут наказывать.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас в Украине нет недостатка аппаратов искусственной вентиляции легких. Когда загруженность таких аппаратов достигнет 50%, Украина будет перепрофилировать учреждения здравоохранения, чтобы увеличить количество доступных аппаратов ИВЛ.