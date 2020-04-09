Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136485-ukrayinski-likari-v-rejymi-onlayn-navchatymutsya-korystuvatysya-aparatamy-shvl.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, закликав організувати онлайн-навчання медиків.

Лікарі в регіонах часто не вміють користуватися сучасними апаратами штучної вентиляції легень після отримання таких медичної апаратури. Тому варто організувати онлайн-уроки. Таку заяву 9 квітня зробив глава держави під час наради щодо боротьби з коронавірусом. Про це повідомила прес-служба президента.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив главі держави, що вже невдовзі запрацює інформаційно-консультаційний центр для консультацій лікарів у онлайн-режимі.

Також на нараді йшлося про те, що Кабінет міністрів повинен змінити порядок розподілу медичних засобів для боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19.

Зеленський зазначив, що два десятки лікарів заразилися вірусом в одному з госпіталів Кіровоградської області. Глава держави наголосив, що всі медики повинні бути забезпечені спецзасобами, а вони наразі доставляються лише в опорні лікарні.

На нараді повідомили, що до України прибуло ще три літаки з КНР з вантажем спецзасобів. Їх доставлять в медзаклади, також засоби з’являться у великих торговельних мережах. Влада також вирішила проводити моніторинг наявності масок в аптечних мережах. У разі їх відсутності будуть карати.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що наразі в Україні немає нестачі апаратів штучної вентиляції легень. Коли завантаженість таких апаратів досягне 50%, Україна буде перепрофілювати заклади охорони здоров’я, щоб збільшити кількість доступних апаратів ШВЛ.