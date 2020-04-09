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Донбасс хочет предоставить русскому языку статус государственного, но против выборов в ОРДЛО на условиях России — социологи, фото — "112 Украина"

Донбасс хочет предоставить русскому языку статус государственного, но против выборов в ОРДЛО на условиях России — социологи (ИНФОГРАФИКА)

9 апр 2020, 13:49
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Выборы в ОРДЛО на условиях России неприемлемы для большинства жителей Донбасса, живущих на контролируемых Киевом территориях.

Опрос фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центра политической социологии показал, что среди донецких респондентов значительно больше (67% против 35% в Луганской области) проявляется уровень негатива относительно проведения местных выборов на оккупированных территориях.

Положительно к таким действиям относятся 16% в Донецкой области и 36% опрошенных в Луганской области. При этом отрицательное отношение к таким выборам среди дончан существенно выросло по сравнению с концом 2018 года (с 46% до 68%).

Идею предоставления русскому языку статуса второго государственного поддержало 60% опрошенных в контролируемых правительством городах и селах Донбасса. Негативно к этому отнеслись 21% дончан и 16% луганчан. Динамика ответов практически не изменилась за полтора года в обоих регионах.

Донбасс хочет предоставить русскому статус госязыка, но против выборов в ОРДЛО на условиях России — социологи

В Донецкой области значительно хуже относятся к перспективе формирования в ОРДЛО местной полиции, судов и прокуратуры только из местных представителей. Такое решение поддержали бы только 18% дончан и 34% луганчан, не поддержали бы 60% и 31% соответственно.

Донбасс хочет предоставить русскому статус госязыка, но против выборов в ОРДЛО на условиях России — социологи

Подавляющее большинство (59%) граждан в Донецкой области считают, что восстановление территории Донецкой и Луганской областей в составе Украины должно происходить на условиях, которые сейчас закреплены в Конституции, но 24% высказались в пользу предоставления боевикам ДНР/ЛНР особого статуса.

Напомним, что в этом исследовании социологи также выяснили, что на Донбассе возросло количество граждан, которые признают РФ стороной конфликта в Украине.

Опрос провели в Донецкой и Луганской областях 18 февраля — 2 марта. В каждой из областей было опрошено по 500 респондентов.

Источник: Ракурс


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