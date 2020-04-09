Коронавирус в Украине: стало известно, где будут лечить руководство страны в случае инфицирования

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Где будут лечить от коронавирусной инфекции топ-чиновников, министров и представителей Офиса президента в случае подтверждения диагноза COVID-19 рассказал заместитель главы ОПУ и секретарь координационного совета по борьбе с SARS-CoV-2 Кирилл Тимошенко.

Я так понимаю, что нас, наверное, повезут в Александровскую больницу Киева, если потребуется госпитализация. А так в рабочем порядке все едут изначально на самоизоляцию, если что подтверждено, — рассказал Тимошенко в интервью «Украинской правде».

По его словам, на Банковой «ничего такого не было». В то же время он признался об одном случае подозрения на коронавирус у сотрудницы Офиса президента.

Мы проводили диагностику девушке из моего департамента. Но сделали ПЦР-тест и ничего не подтвердилось. Правда, сотрудницу госпитализировали в Александровскую больницу, — добавил чиновник.

Тимошенко отметил, что если глава ОПУ или его заместители заболеют — порядок действий будет аналогичен тому, когда работник уходит в отпуск. Вместе с тем, чиновник говорит, что не слышал о создании каких-либо «особых условий» для топ-чиновников в случае инфицирования коронавирусом.

Я об этом не слышал, какого-то специального протокола нет. Нам сказали, что если что-то не так, будут вести в Александровскую больницу. В той же Феофании нет инфекционного отделения. Поэтому все в стандартном порядке едут в Александровскую, — добавил Тимошенко.

По его словам, руководство ОПУ уже проходило тестирование на коронавирус после того, как нардеп от ОПЗЖ Шахов заболел COVID-19 во время поездки в Куршевель на мартовские выходные. Поэтому все, кто контактировал с Шаховым в Раде, Кабмине и ОПУ проходили тесты на коронавирус, в том числе Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль.