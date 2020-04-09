Коронавірус в Україні: стало відомо, де лікуватимуть керівництво держави у разі інфікування / Фото: ОПУ

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Де лікуватимуть від коронавірусної інфекції топ-посадовців, міністрів та представників Офісу президента у разі підтвердження діагнозу COVID-19 розповів заступник глави ОПУ та секретар координаційної ради з боротьби проти SARS-CoV-2 Кирило Тимошенко.

Щодо медичної якоїсь частини, то це відбудеться в загальному порядку. Я так розумію, що нас, напевно, повезуть до Олександрівської лікарні, якщо потрібна буде госпіталізація. А так в робочому порядку всі їдуть спочатку на самоізоляцію, якщо щось підтверджено, — розповів Тимошенко в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, наразі на Банковій «нічого такого не було». Водночас він зізнався про один випадок підозри на коронавірус у працівниці Офісу президента.

Ми проводили діагностику дівчині з мого департаменту. Але зробили ПЛР-тест і нічого не підтвердилося. Щоправда, співробітницю госпіталізували до Олександрівської лікарні, — додав чиновник.

Тимошенко зазначив, що якщо очільник ОПУ або його заступники захворіють — порядок дій буде аналогічний тому, коли працівник йде у відпустку. Разом з тим, високопосадовець каже, що не чув про створення якихось «особливих умов» для топ-чиновників на випадок інфікування.

Я про це не чув, якогось спеціального протоколу немає. Нам сказали, що якщо щось не так, будуть вести до Олександрівської лікарні. У тій же Феофанії немає інфекційного відділення. Тому всі у стандартному порядку їдуть в Олександрівську, — додав Тимошенко.

З його слів, керівництво ОПУ вже проходило тестування на коронавірус після того, як нардеп від ОПЗЖ Шахов захворів на COVID-19 під час поїздки до Куршевеля на березневі вихідні. Тому всі, хто контактував з Шаховим у Раді, Кабміні та ОПУ проходили тести на коронавірус, зокрема й Володимир Зеленський і прем'єр Денис Шмигаль.