Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136481-koronavirus-vyyavyly-u-namisnyka-svyato-troyickogo-ionynskogo-monastyrya-v-kyievi.html

Ракурс

Новим коронавірусом у Києві заразився настоятель Свято-Троїцького Іонинського монастиря УПЦ МП архієпископ Іона.

Тест на COVID-19 показав позитивний результат. Намісник вирішив зробити тест, оскільки у нього після недільної служби піднялася температура, а в понеділок вона досягла 38 градусів. Про це архієпископ Іона повідомив на власній сторінці у Facebook.

Він додав, що наразі почуває себе нормально, підвищеної температури немає. Архієпископ знаходиться в повній ізоляції й під контролем медиків. Наразі служби в монастирі відбуваються, але без парафіян, оскільки на карантин закритий Ботанічний сад.

Перебуваю під контролем лікарів, монастирські справи не залишаю, але займаюся ними у віддаленому режимі, — написав намісник монастиря.

Нагадаємо, міський голова Києві сьогодні заявив, що за минулу добу в Києво-Печерській лаврі виявили 26 осіб, інфікованих коронавірусною інфекцією COVID-19.