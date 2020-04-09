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Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

Коронавірус виявили у намісника Свято-Троїцького Іонинського монастиря в Києві

9 кві 2020, 13:26
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Новим коронавірусом у Києві заразився настоятель Свято-Троїцького Іонинського монастиря УПЦ МП архієпископ Іона.

Тест на COVID-19 показав позитивний результат. Намісник вирішив зробити тест, оскільки у нього після недільної служби піднялася температура, а в понеділок вона досягла 38 градусів. Про це архієпископ Іона повідомив на власній сторінці у Facebook.

Він додав, що наразі почуває себе нормально, підвищеної температури немає. Архієпископ знаходиться в повній ізоляції й під контролем медиків. Наразі служби в монастирі відбуваються, але без парафіян, оскільки на карантин закритий Ботанічний сад.

Перебуваю під контролем лікарів, монастирські справи не залишаю, але займаюся ними у віддаленому режимі, — написав намісник монастиря.

Нагадаємо, міський голова Києві сьогодні заявив, що за минулу добу в Києво-Печерській лаврі виявили 26 осіб, інфікованих коронавірусною інфекцією COVID-19.

Джерело: Ракурс


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