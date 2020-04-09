Рожева Місяць. Фото: Joinfo.ua

https://racurs.ua/ua/n136480-rojevyy-misyac-z-yavylysya-foto-superpovni-nad-ukrayinskym-morem.html

Ракурс

Рожевий Місяць вже другу ніч поспіль вражає своєю красою українців. Чисте нічне небо лише посилює візуальний ефект.

Зараз час суперповні, коли Місяць проходить на мінімальній відстані від Землі. Відстань до нашого супутника зараз лише 357 тис. км, тому його сяйво на безхмарному небі заворожує. «Думська» поділилася красивими фотографіями Рожевого Місяця, які були зроблені на березі Чорного моря.

Знімки вийшли приголомшливими, над українським морем суперповня виглядає вражаюче.

Як раніше писав «Ракурс», назва «Рожевий Місяць» не пов’язане з кольором нашого супутника. Таку назву явищу дали американські племена на честь появи у квітні перших диких квітів флоксів. Тому не намагайтеся побачити у ці дні в небі Місяць рожевого кольору.