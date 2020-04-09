Розовая Луна: появились фото суперлуния над украинским морем

Розовая Луна. Фото: Joinfo.ua

https://racurs.ua/n136480-rozovaya-luna-poyavilis-foto-superluniya-nad-ukrainskim-morem-foto.html

Ракурс

Розовая Луна уже вторую ночь подряд поражает своим великолепием украинцев. Чистое ночное небо лишь усиливает визуальный эффект.

Сейчас время суперлуния, когда Луна проходит на минимальном расстоянии от Земли. Расстояние до нашего спутника сейчас лишь 357 тыс. км, поэтому его вид на безоблачном небе завораживает. «Думская» поделилась красивыми фотографиями Розовой Луны, которые были сделаны на берегу Черного моря.

Снимки получились потрясающими, над украинским морем суперлуние выглядит впечатляюще.

Как ранее писал «Ракурс», название «Розовая Луна» не связано с цветом нашего спутника. Такое название явлению дали американские племена в честь появления в апреле первых диких цветов флоксов. Поэтому не пытайтесь увидеть в эти дни на небе Луну розового цвета.