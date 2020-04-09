Появилось видео с моментом обрушения памятника архитектуры в Одессе. Фото: Думская

https://racurs.ua/n136479-poyavilos-video-s-momentom-obrusheniya-pamyatnika-arhitektury-v-odesse.html

Ракурс

Обрушение дома в Одессе попало на видео. Момент, когда начали падать стены и вздымались клубы пыли, зафиксировали камеры наблюдения.

Во время ЧП мимо этого дома, который является памятником архитектуры местного значения и расположен на пересечении улицы Канатной и переулка Нахимова, проходили люди. Однако, судя по видео, им удалось вовремя отскочить от обломков.

Мэр Одессы Геннадий Труханов комментируя ситуацию, заявил местным СМИ, что здание принадлежало одесскому порту, но было передано в аренду частному лицу. В последнее время там велись ремонтные работы, предположительно, с нарушением регламента.

Мы будем разбираться, что они сделали. Может, разрушили несущие стены. Мы видим, что на этом доме много пристроек, — заявил Труханов.

Городской голова подтвердил, что пока информация о пострадавших не поступала. Бригада строителей, работающих на объекте, перед обрушением вышла на улицу передохнуть, а проходившие мимо здания граждане успели отбежать от него за несколько секунд до падения стен.

Напомним, сегодня утром в Одессе обрушился дом 1893 года постройки. На месте работают спасатели, прилегающие улицы перекрыты.