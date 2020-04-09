З'явилося відео з моментом обвалу пам'ятки архітектури в Одесі. Фото: Думська

https://racurs.ua/ua/n136479-z-yavylosya-video-z-momentom-obvalu-pam-yatnyka-arhitektury-v-odesi.html

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Обвал будинку в Одесі потрапив на відео. Момент, коли почали падати стіни і здіймалися хмари пилу, зафіксували камери спостереження.

Під час надзвичайної події повз цей будинок, який є пам’яткою архітектури місцевого значення і розташований на перетині вулиці Канатної та провулку Нахімова, проходили люди. Однак, судячи з відео, їм вдалося вчасно відскочити від уламків.

Мер Одеси Геннадій Труханов коментуючи ситуацію, заявив місцевим ЗМІ, що будівля належала одеському порту, але була передана в оренду приватній особі. Останнім часом там тривали ремонтні роботи, імовірно, з порушенням регламенту.

Ми будемо розбиратися, що вони зробили. Може, зруйнували несучі стіни. Ми бачимо, що на цьому будинку багато надбудов, — заявив Труханов.

Міський голова підтвердив, що досі інформація про постраждалих не надходила. Бригада будівельників, які працювали на об'єкті, перед обвалом вийшла на вулицю перепочити, а люди, що проходили повз будівлю, встигли відбігти від нього за кілька секунд до падіння стін.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Одесі обвалився будинок 1893 року побудови. На місці працюють рятувальники, прилеглі вулиці перекрито.