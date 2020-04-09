Коронавірус в Україні: випадки інфікування в регіонах часто підтверджують після смерті хворих, фото — Ракурс

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Коронавірусну хворобу COVID-19 в регіонах України часто підтверджують лабораторно вже після смерті пацієнта.

Наприклад, у Тернопільській області керівник Монастириського районного штабу боротьби з коронавірусом Павло Дронь звинуватив лабораторний центр у неоперативності проведення досліджень. Це сталося після смерті 83-річної жінки з села Горішня Слобідка.

У Фейсбук Дронь написав, що хворій в райлікарні виставили підозру на COVID-19, 6 квітня відправили біоматеріал до обласного вірусологічного центру і тільки уранці 9 квітня отримали позитивну реакцію на тест. Це сталося вже після смерті пацієнтки.

Така «оперативність» центру неприйнятна, — написав Дронь.

У Монастириському районі сьогодні помер також водій швидкої. Йому 29 березня робили ПЛР-тест, він був негативним. Згодом взяли повторний тест, на результат якого наразі чекають. У чоловіка були супутні серцево-судинні захворювання та ожиріння.

Інша смерть зафіксована у Бердичеві. Це третій летальний випадок у Житомирській області від COVID-19. Жінка захворіла 28 березня і відразу звернулася за допомогою до медиків. 6 квітня її поклали до лікарні, хоча результат експрес-тесту дав негативний результат. Лабораторний аналіз вчора ввечері підтвердив коронавірус, а сьогодні вночі жінка померла.

У Львові за ніч в інфекційній лікарні померло двоє пацієнтів. Жінка, в якої був підтверджений діагноз інфікування коронавірусом, перебувала на апараті ШВЛ. У пацієнтки були супутні захворювання (онкологія), повідомили у прес-службі мерії.

Також помер пацієнт, у якого ще не підтвердили діагнозу інфікування коронавірусу, але в лікарню він поступив з підозрою. В чоловіка була пневмонія.

COVID-19 в Україні станом на ранок 9 квітня призвів до смерті вже 57 українців. В країні зафіксували 1 тис. 892 випадки коронавірусної хвороби.