Віталій Кличко, фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n136477-klychko-zvernuvsya-do-sbu-cherez-zaminuvannya-oleksandriyskoyi-likarni.html

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Мер Києва Віталій Кличко звернувся до СБУ через вчорашнє «замінування» одного з корпусів столичної Олександрійської лікарні.

Про це він повідомив під час сьогоднішнього відеозвернення з приводу ситуації з коронавірусом.

Мер Києва зазначив, що закликав СБУ оперативно розслідувати цей інцидент.

Такі речі не повинні залишатися безкарними! — наголосив Кличко. — Вчора вночі евакуювали хворих в даному медзакладі, що є опорним у лікуванні хворих на коронавірус.

Кличко також подякував усім службам та лікарям, які в цій ситуації «працювали спокійно та професійно».

Він зазначив, що медики сьогодні перебувають на передовій боротьби з коронавірусом і ризикують своїм здоров’ям. У Києві 14 лікарів та медсестер вже інфікувалися.

Нагадаємо, вчора ввечері до поліції надійшло повідомлення про нібито замінування одного з корпусів Олександрійської лікарні. Зловмисник стверджував, що він заклав 5 кг тротилу, який мав вибухнути о 3.00.