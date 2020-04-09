Коронавірус в Києві. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавірус у Києві виявили вже у 335 осіб. Загалом у столиці померло шестеро осіб, а 12 пацієнтів одужали.

За останню добу виявлено 41 новий випадок зараження. З цього числа 11 жінок, віком від 26 до 71 року, шестимісячна дівчинка та 29 чоловіків, від 36 до 70 років. До лікарень госпіталізували шістьох пацієнтів. Інші лікуються вдома, під контролем лікарів. Про це 9 квітня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Мер наголосив, що за минулу добу в Києво-Печерській лаврі виявили 26 осіб, інфікованих коронавірусною інфекцією COVID-19. Також заражені двоє медиків.

Складно уявити, яким може бути ланцюг подальшої передачі інфекції, — додав Кличко.

За словами мера, поліція продовжує активно штрафувати порушників правил карантину. За останню добу в столиці склали 622 адміністративні протоколи. За порушення самоізоляції виписали 64 штрафи, 39 адмінпротоколів склали на осіб, які не носили маски. Ще 10 штрафів складено за переміщення більше ніж по двоє осіб. Крім того, 32 протоколи стосувалися за перебування у громадських місцях без масок, 20 — за перебування в парках, шість — за перебування на спортмайданчиках. Ще 637 осіб перевірили на дотримання самоізоляції.

Градоначальник додав, що дані щодо хворих різняться з даними Міністерства охорони здоров’я. Це Кличко пояснив тим, що в столиці та міністерстві різні алгоритми підрахунку. За словами кличка, КМДА отримує інформацію від лабораторного центру і подає її оперативно з усіма деталями.

Нагадаємо, Центр громадського здоров’я МОЗ повідомив, що за останню добу в лабораторіях зафіксували 224 нові випадки зараження новим коронавірусом. Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 1 тис. 892 хворих. Від хвороби померли 57 українців, одужало 45 осіб.