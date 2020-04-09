Коронавірус в Україні: померли 57 людей, майже 2 тис. інфікувалися, фото — Ракурс

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COVID-19 в Україні призвів до смерті вже 57 українців. В країні зафіксували 1 тис. 892 випадки коронавірусної хвороби.

Такі дані уранці 9 квітня наводить Центр громадського здоров’я МОЗ. За добу в лабораторіях зафіксували 224 нові випадки. Найбільше нових випадків впродовж минулої доби виявили у Києві, Львівській, Кіровоградській та Чернівецькій областях, — повідомив в.о. директора Центру Ігор Кузін на брифінгу у Києві 9 квітня.

Саме на Буковині і в столиці виявлена найбільша кількість інфікованих — 302 і 300 відповідно. В Івано-Франківській області зареєстрували 218 випадків, а на Тернопільщині 169 випадків.

Учора коронавірусом в Україні були інфіковані 1 тис. 668 осіб, а приріст хворих склав 206 осіб.

За минулу добу до Центру надійшло 696 нових повідомлень про підозру на COVID-19, всього ж з початку року надійшло 7 тис. 901 таке повідомлення.

«Ракурс» сьогодні повідомляв, що коронавірус за останню добу забрав життя двох людей у Чернівецькій області. Обидві жертви COVID-19 тривалий час лікувалися вдома самостійно і страждали від хронічних захворювань серця.