Коронавирус в Украине: умерли 57 человек, почти 2 тыс. заразились, фото — Ракурс

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COVID-19 в Украине привел к смерти уже 57 украинцев. В стране зафиксировали 1 тыс. 892 случая коронавирусной болезни.

Такие данные утром 9 апреля приводит Центр общественного здоровья Минздрава. За сутки в лабораториях зафиксировали 224 новых случая. Больше всего новых случаев в течение минувших суток обнаружили в Киеве, Львовской, Кировоградской и Черновицкой областях, — сообщил и.о. директора Центра Игорь Кузин на брифинге в Киеве 9 апреля.

Именно на Буковине и в столице обнаружили пока наибольшее число инфицированных — 302 и 300 соответственно. В Ивано-Франковской области зарегистрировали 218 случаев, а на Тернопольщине 169 случаев.

Вчера коронавирусом в Украине были инфицированы 1 тыс. 668 человек, а прирост больных составил 206 человек.

За минувшие сутки в Центр поступило 696 новых сообщений о подозрении на COVID-19, всего же с начала года поступило 7 тыс. 901 такое сообщение.

«Ракурс» сегодня сообщал, что коронавирус за последние сутки унес жизни двух человек в Черновицкой области. Обе жертвы COVID-19 длительное время лечились дома самостоятельно и страдали от хронических заболеваний сердца.