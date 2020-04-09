Коронавірус в Україні: в ОПУ назвали, хто може виконувати обов’язки президента у разі інфікування Зеленського / Фото: ОПУ

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Офіс президента України розробив протокол дій на випадок інфікування коронавірусом Володимира Зеленського. Таку інформацію підтвердив секретар координаційної ради щодо боротьби з COVID-19 Кирило Тимошенко.

Якийсь протокол розроблений. Але ж зрозуміло, що виконуючого обов’язків нема. Ну, може там спікер Верховної Ради якось виконувати обов’язки. Але президент завжди на зв’язку, тому, я думаю, що якщо, не дай Бог, щось — робота відбуватиметься у телефонному режимі, — заявив заступник глави ОПУ в інтерв’ю «Українській правді».

Також Тимошенко підтвердив, що нині Зеленський щодня перебуває на роботі на Банковій. Зокрема, щоранку у глави держави відбуваються наради з усіма органами влади.

Щоранку президент проводить нараду з усіма органами влади. Це Кабінет міністрів, окремо МВС, окремо СБУ, прикордонники, РНБО. Це велика нарада, де усі розповідають, що, де і на якому етапі. Ляшко доповідає щодо захворілих і так далі, і які заходи в нас відбуваються, — розповів чиновник.

Тимошенко також підтвердив, що на таких щоденних нарадах високопосадовці багато уваги приділяють економічним питанням і питанням обсервації (переїзду громадян через кордон).

Заступник глави ОПУ зауважив, що нині багато селекторних нарад в Офісі президента відбуваються в онлайн-режимі.

Чи приходять до президента на великі наради члени Кабінету міністрів та інші, — ніхто не приходить. Всі вони в режимі відеоконференцій проходять… Але ми — керівник ОПУ, зами — піднімаємося до президента, а всі інші по відео… Якщо якісь маленькі зустрічі — у президента весь день розписаний, як і раніше. Зустрічі у Зеленського є, але на них присутня невелика кількість людей, — резюмував Тимошенко.

За його словами, на ранковій селекторній нараді завжди обговорюють медицину, безпеку, заходи обсервації, а також блок економічних питань.