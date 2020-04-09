Всеукраїнська школа онлайн. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n136474-vseukrayinska-shkola-onlayn-v-ofisi-prezydenta-zahopluutsya-proektom-nezvajauchy-na-novi-lyapy.html

Ракурс

«Всеукраїнська школа онлайн» працює всього кілька днів, а вчителі вже встигли допустити кілька ляпів — елементарних помилок, які помітили навіть учні молодших класів.

Черговий ляп допустила «професійна» вчителька історії під час уроку для учнів 5 класу. Вчителька переплутала російських імператорів Миколу Першого та Миколу Другого.

У кадрі педагог говорить про імператора Миколу Другого, а на слайді вказаний Микола Перший.

Ще більше здивувала учнів викладач географії, яка заявила, що Австралійський союз включає в себе Австралію і острови в Тихому й Атлантичному океані. При цьому вчитель показувала на область в Індійському океані.

Незважаючи на подібні ляпи, глава Офісу президента Кирило Тимошенко захоплений проектом. Він вважає, що уроки дуже цікаві і пізнавальні. Крім того, на уроках присутні зірки шоу-бізнесу і йому самому цікаво дивитися заняття, сказав Тимошенко в інтерв’ю «Українській правді». При цьому Тимошенко навіть не обмовився про елементарні помилки, які дозволяють собі допускати вчителі.

Вчителі свої помилки пояснюють, перш за все, хвилюванням, пише Telegram-канал «Політика Страни». Учитель української мови Олександра Шевченко заявила, що всі розуміють велику відповідальність, коли доводиться читати урок для всієї країни. Усім людям властиво помилятися. Якщо на звичайному уроці учні можуть вказати вчителю на помилку, то під час онлайн трансляції цього зробити нікому.

Як раніше писав «Ракурс», в Україні з 6 квітня розпочала роботу «Всеукраїнська школа онлайн». У рамках проекту проводяться онлайн уроки для учнів 5−11 класів, які транслюються по українським телеканалам.