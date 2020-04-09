Війна на Донбасі: в регіоні зросла кількість громадян, які визнають РФ стороною конфлікту в Україні, фото — UA.News

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Війна на Донбасі не проходить без участі Росії. Так вважає 76% опитаних соціологами мешканців підконтрольної Києву території Донецької області. У Луганській області цей показник становить 47%.

Опитування фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Центру політичної соціології засвідчило зростання таких настроїв в обох регіонах порівняно з опитуванням, що відбувалося в кінці 2018 року.

На Донеччині частка тих, хто вважає Росію стороною конфлікту, зросла з 57% до 76%, а в Луганській області з 41% до 47%. Водночас в цьому регіоні люди частіше (31% та 39% відповідно) почали не визнавати такої участі РФ.

Серед донеччан найпоширенішою (46%) є думка про повний контроль з боку росіянами квазіутворень бойовиків (ДНР/ЛНР). У Луганській області таку відповідь дали лише 20%. Майже половина (40% донеччан та 44% луганчан) вірять, що Росія надає Донбасу гуманітарну допомогу.

Натомість на Луганщині суттєво зменшилася кількість людей, які вважають, що РФ постачає бойовикам зброю (з 46% до 33%), а російські війська беруть участь у бойових діях (з 36% до 20%).

Також луганчани значно частіше (34% проти 14% серед донеччан) готові йти на будь-які компроміси, щоб встановити мир в регіоні. Серед донеччан 27% опитаних вважають, що мир встановиться тільки силовим шляхом.

Найбільш поширена відповідь (50% у Донецькій і 49% в Луганській області) у цьому аспекті — компроміси потрібні, але не будь-які.

Якщо порівнювати із опитуванням півторарічної давнини, то і донеччани, і луганчани стали менш схильними до будь-яких компромісів і більш схильними до обмеженого компромісу. В Луганській області більше налаштовані до здійснення прямих переговорів з бойовиками (38%), серед донеччан таких 19%.

Збільшилася й підтримка надання так званим ДНР/ЛНР особливого статусу в складі України, якщо це слугуватиме встановленню «стійкого миру» (у Донецькій області з 26% до 47%). Донеччани заради цього готові відмовити від членства в НАТО (34%). У Луганській області 59% опитаних вважають, що значущим чинником миру могло б стати налагодження нормального життя.

Опитування провели в Донецькій та Луганській областях 18 лютого — 2 березня. У кожній з областей було опитано по 500 респондентів.