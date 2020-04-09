Война на Донбассе: в регионе возросло количество граждан, которые признают РФ стороной конфликта в Украине, фото — UA.News

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Война на Донбассе не проходит без участия России. Так считает 76% опрошенных социологами жителей подконтрольной Киеву территории Донецкой области. В Луганской области этот показатель составляет 47%.

Опрос фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центра политической социологии показал рост таких настроений в обоих регионах по сравнению с опросом, проходившим в конце 2018 года.

В Донецкой области доля тех, кто считает Россию стороной конфликта, выросла с 57% до 76%, а в Луганской области с 41% до 47%. В то же время в этом регионе люди чаще (31% и 39% соответственно) начали не признавать такого участия РФ.

Среди дончан распространено (46%) мнение о полном контроле со стороны россиянами квазиобразований боевиков (ДНР/ЛНР). В Луганской области такой ответ дали только 20%. Почти половина (40% дончан и 44% луганчан) верят, что Россия предоставляет Донбассу гуманитарную помощь.

На Луганщине существенно уменьшилось количество людей, которые считают, что РФ поставляет боевикам оружие (с 46% до 33%), а российские войска участвуют в боевых действиях (с 36% до 20%).

Также луганчане значительно чаще (34% против 14% среди дончан) готовы идти на любые компромиссы, чтобы установить мир в регионе. Среди дончан 27% опрошенных считают, что мир установится только силовым путем.

Наиболее распространенный ответ (50% в Донецкой и 49% в Луганской области) в этом аспекте — компромиссы нужны, но не любые.

Если сравнивать с опросом полуторагодовалой давности, то и дончане, и луганчане стали менее склонными к любым компромиссам и более склонными к ограниченному компромиссу. В Луганской области более настроены к осуществлению прямых переговоров с боевиками (38%), среди дончан таких 19%.

Увеличилась и поддержка предоставления так называемым ДНР/ЛНР особого статуса в составе Украины, если это послужит установлению «устойчивого мира» (в Донецкой области с 26% до 47%). Дончане ради этого готовы отказаться от членства в НАТО (34%). В Луганской области 59% опрошенных считают, что значимым фактором мира могло бы стать налаживание нормальной жизни.

Опрос провели в Донецкой и Луганской областях 18 февраля — 2 марта. В каждой из областей было опрошено по 500 респондентов.