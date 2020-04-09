Всеукраинская школа онлайн. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n136474-vseukrainskaya-shkola-onlayn-v-ofise-prezidenta-voshischautsya-proektom-nesmotrya-na-novye.html

Ракурс

«Всеукраинская школа онлайн» работает всего несколько дней, а учителя уже успели допустить несколько ляпов — элементарных ошибок, которые заметили даже ученики младших классов.

Очередной ляп допустила «профессиональный» учитель истории во время урока для учеников 5 класса. Учительница перепутала российских императоров Николая Первого и Николая Второго.

В кадре педагог говорит об императоре Николае Втором, а на слайде указан Николай Первый.

Еще больше удивила учеников преподаватель географии, которая заявила, что Австралийский союз включает в себя Австралию и острова в Тихом и Атлантическом океане. При этом учитель показывала на область в Индийском океане.

Зато глава Офиса президента Кирилл Тимошенко восхищен проектом. Он считает, что уроки очень интересные и познавательные. Кроме того, на уроках присутствуют звезды шоу-бизнеса и ему самому интересно смотреть занятия, сказал Тимошенко в интервью «Украинской правде». При этом Тимошенко даже не обмолвился об элементарных ошибках, которые позволяют себе допускать учителя.

Учителя свои ошибки объясняют, прежде всего, волнением, пишет Telegram-канал «Политика Страны». Учитель украинского языка Александра Шевченко заявила, что все понимают большую ответственность, когда приходится читать урок для всей страны. Всем людям свойственно ошибаться. Если на обычном уроке ученики могут указать на ошибку учителя, то во время онлайн трансляции этого сделать некому.

Как ранее писал «Ракурс», в Украине с 6 апреля начала работу «Всеукраинская школа онлайн». В рамках проекта проводятся онлайн уроки для учеников 5−11 класов, которые транслируются по украинским телеканалам.