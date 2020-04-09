Коронавірус в Україні: у Зеленського не відкидають можливості запровадження надзвичайного стану / Фото: kypur.net

https://racurs.ua/ua/n136470-u-zelenskogo-ne-vidkydaut-mojlyvosti-zaprovadjennya-nadzvychaynogo-stanu-v-ukrayini.html

Ракурс

Питання запровадження надзвичайного стану в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу прокоментував заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, який на Банковій відповідає за медійний напрямок роботи, а також є секретарем координаційної ради з боротьби з COVID-19.

Така можливість завжди є. Але ми ж дивимось на ситуацію, яка зараз є. Діє надзвичайна ситуація… Ми вважаємо заходи, які вже запроваджені, достатніми. Але ж все одно — ти виходиш на вихідних і бачиш, скільки людей гуляють в парку?, — розповів Тимошенко в інтерв’ю «Українській правді».

Заступник глави ОПУ в черговий раз закликав українців залишатися вдома, «менше гуляти та завжди перебувати в масках». Разом з тим, він розповів, що з президентом Володимиром Зеленським обговорювалася можливість запровадження надзвичайного стану в Україні.

Проговорювали, звісно. Це умови, коли ми будемо розуміти, що є велика вірогідність того, що без надзвичайного стану ми не зможемо зупинити поширення коронавірусу. Там же багато різних факторів. Надзвичайний стан — це заходи, які можуть допомагати контролювати ситуацію, контролювати те, щоб люди знаходилися вдома, — вважає Тимошенко.

За його словами, Міністерство охорони здоров’я разом з науковцями розробило декілька сценаріїв поширення коронавірусу в Україні. Йдеться про оптимістичний, негативний і середній сценарії.

Я зараз не буду озвучувати цифри, тому що за них має відповідати МОЗ. В порівнянні з іншими країнами ми зараз йдемо по оптимістичному сценарію розвитку подій, — додав заступник глави ОПУ.

Чиновник також зауважив, що влада зараз розмірковує над тим, як уникнути скупчення людей у церквах на Великдень. Розглядається варіант телевізійної трансляції служіння

Великдень і масове скупчення людей біля церков — ми дуже боїмося цього, — резюмував чиновник.

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації України створило мапу, яка демонструє недотримання правил карантину людьми, які повернулися з-за кордону.