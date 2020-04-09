Коронавирус в Украине: у Зеленского не исключают введения чрезвычайного положения / Фото: kypur.net

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Вопрос введения чрезвычайного положения в Украине в связи с пандемией коронавируса прокомментировал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который на Банковой отвечает за медийное направление работы, а также является секретарем координационного совета по борьбе с COVID-19.

Такая возможность всегда есть. Но мы же смотрим на нынешнюю ситуацию. Сейчас введена чрезвычайная ситуация… Мы полагаем, что меры, которые уже введены, являются достаточными. Но все равно — ты выходишь на выходных и видишь, сколько людей гуляют в парке?, — рассказал Тимошенко в интервью «Украинской правде».

Заместитель главы ОПУ в очередной раз призвал украинцев оставаться дома, «меньше гулять и всегда находиться в масках». Вместе с тем, он рассказал, что с президентом Владимиром Зеленским обсуждалась возможность введения чрезвычайного положения в Украине.

Проговаривали, конечно. Это условия, когда мы будем понимать, что есть большая вероятность того, что без чрезвычайного положения мы не сможем остановить распространение коронавируса. Там же много различных факторов. Чрезвычайное положение — это мероприятия, которые могут помогать контролировать ситуацию, контролировать, чтобы люди находились дома, — считает Тимошенко.

По его словам, Министерство здравоохранения совместно с учеными разработало несколько сценариев распространения коронавируса в Украине. Речь идет об оптимистическом, пессимистическом и среднем сценариях.

Я сейчас не буду озвучивать цифры, потому что за них должен отвечать Минздрав. По сравнению с другими странами мы сейчас идем по оптимистическому сценарию развития событий, — добавил замглавы ОПГ.

Чиновник также отметил, что власть сейчас размышляет над тем, как избежать скопления людей в церквях на Пасху. Рассматривается вариант телевизионной трансляции служения.

Пасха и массовое скопление людей возле церквей — мы очень боимся этого, — резюмировал чиновник.

Напомним, что Министерство цифровой трансформации Украины создало карту, которая демонстрирует несоблюдение правил карантина людьми, вернувшимися из-за границы.