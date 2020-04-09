Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136469-karantin-v-ukraine-mincifry-sozdalo-kartu-narusheniy-samoizolyacii.html

Ракурс

Министерство цифровой трансформации Украины создало карту, которая демонстрирует несоблюдение правил карантина людьми, которые вернулись из-за границы.

Чиновники с помощью анализа данных определели населенные пункты, в которых живут люди, которые вернулись из-за границы и меньше всего придерживались двухнедельного карантина. Об этом 9 апреля сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

По словам министра, оранжевым цветом обозначены населенные пункты, где самоизоляцию проигнорировали 50−200 человек. Красный цвет на карте означает, что здесь более 200 человек не соблюдали карантин.

Глава Минцифры отметил, что министерство получает от операторов мобильной связи Big Data информацию о более чем 500 тыс. лиц — абонентов, что с 17 марта вернулись в Украину из стран, где бушует эпидемия коронавируса. На основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться СНБО и Министерство здравоохранения.

Федоров уверяет, что данные от мобильных операторов не содержат персональной информации об абонентах и никакой конкретный абонент не отслеживается. По его словам, чиновники получают только информацию о количестве лиц в населенном пункте, вернувшихся из-за границы и откуда украинцы прибыли домой. Также направляется информация о количестве лиц, которые не придерживаются карантина и суммарное количество других людей, с которыми контактировали нарушители.

Отмечается, что власть будет использовать эту карту для оценки уровня соблюдения карантина лицами, имеют высокий риск быть носителями COVID-19 в разных городах. Это позволит оптимизировать размещение ресурсов в тех регионах, где худший уровень соблюдения.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что украинцев не будут штрафовать за отказ от загрузки приложения «Дій вдома», предназначенного для контроля за лицами, которые находятся в самоизоляции.