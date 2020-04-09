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Ракурс
Карантин в Украине. Фото: Ракурс

Карантин в Украине: Минцифры создало карту нарушений самоизоляции

9 апр 2020, 11:36
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Министерство цифровой трансформации Украины создало карту, которая демонстрирует несоблюдение правил карантина людьми, которые вернулись из-за границы.

Чиновники с помощью анализа данных определели населенные пункты, в которых живут люди, которые вернулись из-за границы и меньше всего придерживались двухнедельного карантина. Об этом 9 апреля сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

По словам министра, оранжевым цветом обозначены населенные пункты, где самоизоляцию проигнорировали 50−200 человек. Красный цвет на карте означает, что здесь более 200 человек не соблюдали карантин.

Глава Минцифры отметил, что министерство получает от операторов мобильной связи Big Data информацию о более чем 500 тыс. лиц — абонентов, что с 17 марта вернулись в Украину из стран, где бушует эпидемия коронавируса. На основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться СНБО и Министерство здравоохранения.

Федоров уверяет, что данные от мобильных операторов не содержат персональной информации об абонентах и никакой конкретный абонент не отслеживается. По его словам, чиновники получают только информацию о количестве лиц в населенном пункте, вернувшихся из-за границы и откуда украинцы прибыли домой. Также направляется информация о количестве лиц, которые не придерживаются карантина и суммарное количество других людей, с которыми контактировали нарушители.

Отмечается, что власть будет использовать эту карту для оценки уровня соблюдения карантина лицами, имеют высокий риск быть носителями COVID-19 в разных городах. Это позволит оптимизировать размещение ресурсов в тех регионах, где худший уровень соблюдения.

Минцифры создало карту нарушений самоизоляции. Карта: Михаил Федоров в Facebook

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что украинцев не будут штрафовать за отказ от загрузки приложения «Дій вдома», предназначенного для контроля за лицами, которые находятся в самоизоляции.

Источник: Ракурс


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