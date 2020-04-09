Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136469-karantyn-v-ukrayini-mincyfry-stvorylo-mapu-porushen-samoizolyaciyi.html

Ракурс

Міністерство цифрової трансформації України створило мапу, яка демонструє недотримання правил карантину людьми, які повернулися з-за кордону.

Урядовці за допомогою аналізу даних визначили населені пункти, у яких мешкають люди, що повернулись із-за кордону та найменше дотримувались двотижневого карантину. Про це 9 квітня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

За словами міністра, жовтогарячим кольором позначені населені пункти де самоізоляцію проігнорували 50−200 осіб. Червоний колір на мапі означає, що тут понад 200 осіб не дотримувались карантину.

Глава Мінцифри зазначив, що міністерство отримує від операторів мобільного зв’язку Big Data інформацію про більш ніж 500 тис. осіб — абонентів, що з 17 березня повернулися до України з країн, де вирує епідемія коронавірусу. На основі цих даних створюється мапа, якою можуть користуватись РНБО та Міністерство охорони здоров’я.

Федоров запевняє, що дані від мобільних операторів не містять персональної інформації про абонентів і ніякий конкретний абонент не відстежується. За його словами, урядовці отримують лише інформацію про кількість осіб у населеному пункті, що повернулися з-за кордону та звідки українці прибули додому. Також надсилається інформація про кількість осіб, яка не дотримується карантину та сумарна кількість інших людей, з якими контактували порушники.

Зазначається, що влада використовуватиме цю мапу для оцінки рівня дотримання карантину особами, що мають високий ризик бути носіями COVID-19 у різних містах. Це дозволить оптимізувати розміщення ресурсів у тих регіонах, де найгірший рівень дотримання.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що українців не штрафуватимуть за відмову від завантаження додатку «Дій вдома», призначеного для контролю за особами, що перебувають на самоізоляції.