Коронавирус в Украине: в ОПУ назвали, кто может исполнять обязанности президента в случае инфицирования Зеленского / Фото: ОПУ

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Офис президента Украины разработал протокол действий на случай инфицирования коронавирусом Владимира Зеленского. Такую информацию подтвердил секретарь координационного совета по борьбе с COVID-19 Кирилл Тимошенко.

Какой-то протокол разработан. Но понятно, что исполняющего обязанности нету. Ну, может там спикер Верховной Рады как-то исполнять обязанности. Но президент всегда на связи, поэтому я думаю, что если, не дай Бог, что-то случиться — работа будет проходить в телефонном режиме, — заявил заместитель главы ОПУ в интервью «Украинской правде».

Также Тимошенко подтвердил, что сейчас Зеленский ежедневно находится на работе на Банковой. В частности, каждое утро у главы государства проходят совещания со всеми органами власти.

Каждое утро президент проводит совещание со всеми органами власти. Это Кабинет министров, отдельно МВД, отдельно СБУ, пограничники, СНБО. Это большое совещание, где все говорят, что, где и на каком этапе. Ляшко сообщает о заболевших и так далее, и какие меры у нас проводятся, — рассказал чиновник.

Тимошенко также подтвердил, что на таких ежедневных совещаниях высокопоставленные чиновники много внимания уделяют экономическим вопросам и вопросам обсервации (переезда граждан через границу).

Замглавы ОПГ уточнил, что сейчас большинство селекторных совещаний в Офисе президента переведены на онлайн-режим.

Приходят ли к президенту на большие совещания члены Кабинета министров и другие? Никто не приходит. Все они в режиме видеоконференций проходят… Но мы — глава ОПУ, замы — поднимаемся к президенту, а все остальные по видео… Если какие-то маленькие встречи — у президента весь день расписан, как и раньше. Встречи у Зеленского есть, но на них присутствует небольшое количество людей, — резюмировал Тимошенко.

По его словам, на утреннем селекторном совещании всегда обсуждают медицину, безопасность, меры обсервации, а также блок экономических вопросов.