Коронавирус в Киеве. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирус в Киеве обнаружили уже у 335 человек. Всего в столице умерли шесть человек, а 12 пациентов выздоровели.

За последние сутки выявлен 41 новый случай заражения. Из этого числа 11 женщин, в возрасте от 26 до 71 года, шестимесячная девочка и 29 мужчин, от 36 до 70 лет. В больницы госпитализировали шесть пациентов. Остальные лечатся дома, под контролем врачей. Об этом 9 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Мэр подчеркнул, что за минувшие сутки в Киево-Печерской лавре выявили 26 человек, инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19. Также заражены два медика.

Сложно представить, каким может быть цепь дальнейшей передачи инфекции, — добавил Кличко.

По словам мера, полиция продолжает активно штрафовать нарушителей правил карантина. За последние сутки в столице составили 622 административных протокола. За нарушение самоизоляции выписали 64 штрафа, 39 админпротоколов составили на лиц, которые не носили маски. Еще 10 штрафов составили за перемещение более чем по два человека. Кроме того, 32 протокола касались за пребывание в общественных местах без масок, 20 — за пребывание в парках, шесть — за пребывание на спортплощадках. Еще 637 человек проверили на соблюдение самоизоляции.

Градоначальник добавил, что данные о больных разнятся с данными Министерства здравоохранения. Это Кличко объяснил тем, что в столице и министерстве разные алгоритмы подсчета. По словам Кличко, КГГА получает информацию от лабораторного центра и подает ее оперативно со всеми деталями.

Напомним, Центр общественного здоровья Минздрава сообщил, что за последние сутки в лабораториях зафиксировали 224 новых случая заражения новым коронавирусом. По состоянию на сегодня в Украине зарегистрировали 1 тыс. 892 больных. От болезни умерли 57 украинцев, выздоровело 45 человек.